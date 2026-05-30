Дроны ВСУ тормозят военную машину Путина, взяв под огневой контроль ключевую артерию на ВОТ

Украинская разведка заявила о взятии под огневой контроль участка ключевого маршрута российской армии. Речь идет о трассе, идущей через Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Об этом пишет Daily Express.

Как дроны контролируют участки трассы "Новороссия"?

Украинская разведка сообщила, что их дроны пока доминируют на отдельных участках сухопутного коридора "Крым – Донецк". Речь идет о стратегически важном для российской армии маршруте Р-280 "Новороссия". По нему оккупанты перевозят топливо, боеприпасы и другие военные грузы.

Издание назвало маршрут – "кладбище сгоревших топливных цистерн, военных грузовиков и логистических машин". Такое название он получил после недель постоянных атак БпЛА ВСУ по логистике противника глубоко за линией боестолкновения.

Отмечается, что автомагистраль длиной около 630 километров проходит через Ростовскую область России. Далее идет к оккупированному Мариуполю и Мелитополю и ведет в Крым. Итак, она является едва ли не важнейшей артерией России на оккупированной части Юга Украины.

Какие убытки несет враг?

Благодаря успешным ударам СОУ дефицит горючего добрался до Крыма. Жителям объясняют это "логистическими трудностями". А оккупационный губернатор полуострова Михаил Развожаев не скрывает, что горючего нет на основных АЗС, а дизтопливо кое-где исчезло вообще.

Местные обеспокоены нехваткой топлива накануне лета, поэтому активно закупают его. Однако из-за дефицита оккупационные власти ввели ограничения: 20 литров топлива на одно транспортное средство.

Ранее сообщалось, что кроме осложнения движения, Украина фактически запрещает врагу перемещаться любыми дорогами на оккупированных территориях.