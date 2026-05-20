Иран угрожает нанести удар за пределами Ближнего Востока и назвал условие для расширения атак

Любое новое нападение на Иран, в частности со стороны американской стороны, приведет к распространению войны за пределы Ближнего Востока, что также повлияет на дипломатические усилия, направленные на прекращение конфликта.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции.

Смотрите также США и Израиль хотели вернуть к власти в Иране политика, который обещал "стереть Израиль с карты"

Какое предупреждение озвучил Иран?

Тегеран заявил, что в случае повторения агрессии против страны нанесет удары "по местам, которые вы даже не можете себе представить". Ранее президент США Дональд Трамп сообщил об отсрочке масштабной атаки по Ирану.

По данным издания, незадолго до этого лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара попросили больше времени для достижения соглашения по ядерной программе Ирана. По мнению самого Трампа, "существует хороший шанс" для сделки.

Американский президент не объяснил, сколько времени имеет Тегеран для возвращения за стол переговоров, однако заявил об "ограниченном периоде". В то же время издание сообщает о хрупком состоянии дипломатии между двумя странами.

В свою очередь вышеупомянутая угроза КСИР, согласно обнародованной информации, прозвучала на фоне и так растущих опасений Вашингтона, что Иран или его союзники могут попытаться нанести удары за пределами региона.

На каком этапе переговоры?

Переговоры о прекращении конфликта зашли в тупик из-за ядерной программы Ирана и критически важного для транспортировки нефти и газа Ормузского пролива, который с начала эскалации остается фактически заблокированным.

По данным издания, последние дни Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс активно обсуждали возможность мирного соглашения, даже несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран продолжали обмениваться угрозами.

Ранее Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции в Белом доме заявлял о достижении значительного прогресса в вопросе мирных переговоров, отметив, что иранская сторона, по мнению Вашингтона, также намерена заключить соглашение.

К чему может прибегнуть Иран?

По мнению аналитиков, в случае нового удара по Ирану Тегеран может попытаться усилить контроль над проливом Баб-эль-Мандеб, который является одним из ключевых морских маршрутов, который соединяет Красное море с Аденским заливом.

Через этот узкий водный путь проходит около 10% мировой морской торговли. Подобный пролив расположен вблизи территорий Йемена, которую контролирует группировка хуситов, которые активно пользуются поддержкой Ирана.

Ранее они неоднократно совершали атаки на торговые суда в Красном море, создавая риски для международного судоходства. Также Иран может усилить атаки на страны Персидского залива и их энергетику.

Удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающих заводах и портах в регионе считаются одним из самых действенных способов нанести удар по мировой экономике и усилить давление на американского президента Дональда Трампа.

Угроза иранских мер мести против основных производителей нефти остается одним из немногих факторов, сдерживающих поведение США в отношении Ирана,

– сказал старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива, вашингтонского аналитического центра Али Альфонех.

Военное руководство США опасается, что Иран сохраняет способность нанести серьезный ущерб как странам Ближнего Востока, так и мировой экономике. Тегеран и в дальнейшем считают опасным противником с рядом возможностей.

Какая сейчас ситуация между США и Ираном?

Недавно американская сторона получила обновлённое предложение Ирана о завершении войны от Пакистана. Подробности документа пока неизвестны. Зато США до сих пор настаивают на прекращении ядерной программы Ирана.

СМИ сообщали, что американское оборонное ведомство подготовило сценарии как эскалации, так и частичного вывода войск с Ближнего Востока. Сейчас США совместно с Израилем усилили военную координацию между странами.

К слову, основатель сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко в комментарии 24 Каналу предполагал, что восстановление активной фазы конфликта на Ближнем Востоке до сих пор возможно, поскольку ключевые проблемы остаются под вопросом.