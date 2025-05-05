Трамп намерен определиться с новым советником по нацбезопасности в течение 6 месяцев

Лидер США Дональд Трамп заявил, что планирует назначить нового советника по национальной безопасности примерно через полгода.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Когда станет известно о новом советнике по нацбезопасности США

В воскресенье американский президент сказал журналистам, что планирует назначить нового человека на должность советника по национальной безопасности в течение шести месяцев. По его словам, "есть много людей, которые хотят получить эту должность".

По состоянию на сегодня государственный секретарь США Марко Рубио исполняет обязанности временного советника по вопросам национальной безопасности президента.

Журналисты конкретно спросили у Трампа, рассматривается ли на эту роль заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

"Стивен Миллер на вершине власти? Думаю, он косвенно уже выполняет эту роль,... потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации, Стивен Миллер", – рассказал Трамп.