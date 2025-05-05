В прошлый четверг Трамп отстранил Волтца от должности, временно возложив обязанности на госсекретаря Марко Рубио. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кто может стать новым советником по нацбезопасности в США

Хотя, по словам представителей администрации Трампа, назначение нового постоянного советника может затянуться, уже названо несколько вероятных претендентов.

"Я собираюсь кого-то назвать", – сказал Трамп журналистам на борту Air Force One, возвращаясь в Вашингтон с выходных в своем клубе во Флориде.

Президент отметил, что рассчитывает заполнить вакантную должность примерно за полгода, и Миллер является одним из самых вероятных претендентов.

Я думаю, что он косвенно уже имеет эту должность. Потому что ему есть что сказать о многих вещах. Он очень ценный человек в администрации,

– подчеркнул Трамп.