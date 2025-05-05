Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что говорится о Стиве Уиткоффе, стороннике России. Поэтому он уже подвергся волне критики в США.

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Кто самая неудачная кандидатура советника по нацбезопасности США

Сейчас американские медиа привлек внимание экс-советник президента США Джон Болтон, который был известен критикой самого Трампа. Очевидно, что он не заменит Волца. В то же время на эту должность президент США может назначить Уиткоффа.

Уиткофф – это история о том, как Трамп берет преданного человека, друга. В то же время он не дипломат, человек без соответствующего образования и опыта. Хороший бизнесмен и переговорщик в бизнесе не означает, что такой человек будет хорошим политиком или госслужащим,

– подчеркнул политолог.

Так, Виткофф известен своими поездками в Москву и переговорами с Владимиром Путиным. Во время последней такой встречи он использовал российских переводчиков, что стало причиной скандала. Более того, в Вашингтоне он пригласил Кирилла Дмитриева, переговорщика Кремля с США, на обед к себе в резиденцию. К счастью, тогда его остановили и этого не произошло.

Интересно! Вышеупомянутый экс-советник по нацбезопасности Болтон раскритиковал Уиткоффа. Он заявил, что тот ничего не знает об Украине, России, Иране, ядерное оружие, контроль над вооружениями и нераспространением, а также межгосударственные переговоры.

Рейтерович заметил, что такие недопустимые действия показывают уровень непрофессионализма человека. На это указывает не только Болтон, но и республиканская газета New York Post, которая собрала в своей статье все "пробелы" в работе Уиткоффа. Он не достиг никакого результата ни в вопросах российско-украинской войны, ни в вопросах Ближнего Востока.