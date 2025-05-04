Про це 24 Каналу розповіла політолог-американістка Олександра Філіппенко, зауваживши, що така публікація могла з'явитись не просто так. Газету читає президент США, а Віткофф не показав ніякого результату своєї роботи.

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Віткофф став центром не одного скандалу

Політолог-американістка зауважила, що New York Post є "жовтим виданням", де часто є новини про скандали і політику. Однак найцікавіше, що це видання читає Трамп. Тим часом Віткофф не показав ніякого результату своєї роботи.

Хо він і літав забирати американських заручників, які сиділи в тюрмах Росії. Однак є Річард Гренелл – спецпредставник Трампа в питаннях Латинської Америки, який теж звільняв американців з Куби і Венесуели.

Тому Віткоффа можуть ізолювати щодо справ Близького Сходу, адже немає результату. По Росії його теж немає. Навпаки – усі зустрічі Віткоффа з Путіним викликають навіть скандали. У New York Post навіть написали, що в Кремлі він мав російського перекладача, що не є нормально,

– сказала вона.

Ба більше, Віткофф запросив Кирила Дмитрієва до себе додому у Вашингтоні на обід. Коли про це дізнались у Держдепі США, зустріч швидко перенесли в Білий дім.

Філіппенко додала, що зараз Віткофф тримається на дружбі з Трампом. А подібні публікації в New York Post з'являються не випадково.

До речі, республіканська газета також звинувачувала Віткоффа у тому, що під час останньої зустрічі з російським диктатором він привітав Путіна як давнього друга – без супроводу американських радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай беруть участь у таких переговорах.