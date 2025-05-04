Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филиппенко, отметив, что такая публикация могла появиться не просто так. Газету читает президент США, а Виткофф не показал никакого результата своей работы.

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Уиткофф стал центром не одного скандала

Политолог-американистка отметила, что New York Post является "желтым изданием", где часто есть новости о скандалах и политике. Однако самое интересное, что это издание читает Трамп. Между тем Уиткофф не показал никакого результата своей работы.

Хо он и летал забирать американских заложников, которые сидели в тюрьмах России. Однако есть Ричард Гренелл – спецпредставитель Трампа в вопросах Латинской Америки, который тоже освобождал американцев из Кубы и Венесуэлы.

Поэтому Уиткоффа могут изолировать по делам Ближнего Востока, ведь нет результата. По России его тоже нет. Наоборот – все встречи Уиткоффа с Путиным вызывают даже скандалы. В New York Post даже написали, что в Кремле он имел русского переводчика, что не нормально,

– сказала она.

Более того, Уиткофф пригласил Кирилла Дмитриева к себе домой в Вашингтон на обед. Когда об этом узнали в Госдепе США, встречу быстро перенесли в Белый дом.

Филиппенко добавила, что сейчас Виткофф держится на дружбе с Трампом. А подобные публикации в New York Post появляются не случайно.

Кстати, республиканская газета также обвиняла Уиткоффа в том, что во время последней встречи с российским диктатором он поприветствовал Путина как давнего друга – без сопровождения американских советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно участвуют в таких переговорах.