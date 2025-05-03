Общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала высказал мнение, что вряд ли Хегсет или Уиткофф удержатся долго на своих должностях.

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Один попал в скандал, другой – не достиг никаких результатов

Пока Трамп сохранил в своей команде Хегсета, потому что, как отметил Клочок, не может быть в один день увольнения сразу нескольких членов новой администрации президента США. По словам руководителя Центра общественной аналитики, его непрофессионализм заметен.

Кто будет в команде Трампа неэффективным, тот работать на том участке, которой поручил американский президент, однозначно не будет,

– подчеркнул Клочок.

Среди тех, кто не достиг успеха в определенном для него направлении, спецпредставитель американского президента на Ближнем Востоке – Уиткофф. По мнению общественного деятеля, маркером безрезультативности его работы стали две новости.

Во-первых, перенос очередного раунда переговоров между США и Ираном. Во-вторых, предупреждение Трампа о том, что в случае, если какая-то страна надумает покупать у Ирана нефтепродукты, то столкнется с бешеными пошлинами, когда захочет вести бизнес с США.

"Это концепция законопроекта, который зарегистрирован в Сенате Линдси Грэмом и его коллегами от республиканцев и демократов. Якобы уже 72 сенатора готовы за это проголосовать. Это предупреждение Ирану, но это и демонстрация того, что сегодня работа, которую провел Уиткофф, не принесла результата", – заметил Клочок.

Причин этому много. По словам общественного деятеля, Трамп в них не признается никогда. Главная же причина, по его мнению, заключается в том, что посредником в этом процессе выступила Москва. Она не будет действовать в интересах Соединенных Штатов или Ирана, а только в собственных.

Уиткоффа в информпространстве стало очень мало. Даже после его последнего визита в Москву я не видел ни одного комментария, где бы он прокомментировал итоги встречи. Это означает, что комментировать нечего, результат не достигнут,

– отметил Клочок.

Это, по словам общественного деятеля, произошло потому, что Уиткофф попал под влияние россиян, у него с Россией налажены давние связи. Трамп вероятно думал, что это поможет быстрее решить вопрос российско-украинской войны, однако это оказалось ложным ожиданием.

Напомним, из-за того, что генеральный секретарь Пентагона расширил расследование в отношении министра обороны США Хегсета, риски для него быть уволенным с должности увеличиваются. Ведь он отрицал публикацию секретной информации в чате мессенджера Signal.