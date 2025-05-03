Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Издание говорит, что недовольство Трампа в отношении Волца медленно накапливалось в течение некоторого времени и что от увольнения его пытались спасти ведущие члены администрации, в частности, и вице-президент Джей Ди Вэнс.

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Волц конфликтовал с чиновниками и мог быть в сговоре с израильтянами

Ссылаясь на свои источники, WP пишет, что судьба Волца была решена после скандала с закрытым чатом в Signal, где обсуждали удары по Йемену и войну в Украине. В марте он туда добавил журналиста The Atlantic Джеффри Голдберга.

Кроме того, американские чиновники и президентские советники говорят, что с первых дней пребывания в Белом доме Уолц конфликтовал с другими официальными лицами. Среди вопросов, которые вызвали дискуссии, была целесообразность военных действий против Ирана.

Расстроил Волц Трампа после визита премьера Израиля Нетаньяху в Овальный кабинет в феврале. Именно тогда уже ныне экс-советник по нацбезопасности заявил, что пришло время атаковать Иран.

Источники рассказали изданию, что он "хотел направить политику США в направлении, который не устраивал Трампа". Волц стремился, чтобы Штаты отказались от попыток решить ситуацию по Ирану дипломатически.

Это дошло до Трампа, и президент был недоволен,

– цитирует WP свой источник.

Некоторые члены Белого дома считают, что Уолц действовал в сговоре с израильской стороной.