Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Washington Post. Видання каже, що невдоволення Трампа щодо Волца повільно накопичувалося впродовж деякого часу і що від звільнення його намагалися врятувати провідні члени адміністрації, зокрема, й віцепрезидент Джей Ді Венс.

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Волц конфліктував із посадовцями і міг бути у змові з ізраїльтянами

Посилаючись на свої джерела, WP пише, що доля Волца була вирішена після скандалу із закритим чатом у Signal, де обговорювали удари по Ємену та війну в Україні. У березні він туди додав журналіста The Atlantic Джеффрі Голдберга.

Окрім того, американські високопосадовці та президентські радники кажуть, що із перших днів перебування у Білому домі Волц конфліктував з іншими офіційними особами. Серед питань, які викликали дискусії, була доцільність військових дій проти Ірану.

Засмутив Волц Трампа після візиту прем'єра Ізраїлю Нетаньягу до Овального кабінету у лютому. Саме тоді уже нині ексрадник з нацбезпеки заявив, що настав час атакувати Іран.

Джерела розповіли виданню, що він "хотів спрямувати політику США в напрямку, який не влаштовував Трампа". Волц прагнув, аби Штати відмовилися від спроб вирішити ситуацію щодо Ірану дипломатично.

Це дійшло до Трампа, і президент був незадоволений,

– цитує WP своє джерело.

Деякі члени Білого дому вважають, що Волц діяв у змові з ізраїльською стороною.