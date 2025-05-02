Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, заметив, что Белый дом не любил Уолца из-за скандала с утечкой информации. В то же время американские политологи имели другое мнение.

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Реакция в США на отставку Уолца

По словам представителя Украинского конгресса Америки, в течение последнего месяца в американских медиа появлялись анонимные публикации о том, что именно Уолц является причиной хаоса в Белом доме. Например, он случайно добавил журналиста в чат в Signal, в котором, в частности, обсуждали планы авиаударов по хуситам в Йемене.

А Трамп ненавидит, когда происходит утечка секретной информации. Это был самый большой "грех" Уолца – он знал журналистов и такое случилось. Многие в Вашингтоне ждали, пока его выгонят,

– подчеркнул он.

В то же время Добрянский отметил, что некоторые политологи разочарованы отставкой Уолца, ведь он был едва ли не единственный из Белого дома, кто в 2022 году приезжал в Киев, где встречался с Владимиром Зеленским.

Интересно, что в The Atlantic сообщили, что Уолц, даже без скандала с чатом Signal, не мог бы долго продержаться на посту советника по национальной безопасности США. Как объясняет издание, хоть Уолц был одним из самых экспертных в команде Трампа, президенту США было безразлично к нацбезопасности, он не любил слышать обоснованные советы, особенно те, которые противоречат его убеждениям.