Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Ранее не было понятно, что расследование также изучает другой чат Гегсета, который был раскрыт New York Times.

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Расследование в отношении Хегсета расширили

WSJ пишет, что расширенное расследование увеличивает риски для министра обороны США Пита Гегсета, который отрицал публикацию секретной информации и сказал, что споры об использовании им Signal подогревались источниками от оппонентов.

По словам собеседника издания, генеральный инспектор Пентагона, в частности, сосредоточен на том, кто взял информацию из правительственной системы строгого режима секретности и поместил ее в коммерческое приложение Signal компании Hegseth.

Высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам, сенатор Джек Рид сказал, что второй чат Signal относится к компетенции генерального инспектора. По его словам, он очень похож и поднимает те же вопросы, что и начальный чат.

Хоть республиканцы поддерживают Гегсета, есть и те, кто ждет результатов расследования. Уикер, как председатель Комитета по вооруженным силам, запросил расследование с Ридом и сказал, что ожидает, что расследование Генерального инспектора Пентагона будет включать второй чат Signal.

В то же время представители министерства обороны заявили, что в соответствии с условиями расследования офис Стеббинса мог изучить второй чат Signal, не сообщая об этом.

Целью этой оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны политики и процедур Министерства обороны по использованию коммерческого приложения для обмена сообщениями в официальных целях,

– говорится в заявлении ведомства.

Предполагается, что Хегсет создал вторую чат-группу Signal перед слушаниями по утверждению его кандидатуры в Сенате на должность министра обороны, добавив членов семьи, помощников и других лиц. Она оставалась активной после его вступления в должность.

СМИ уже писали, что Гегсета могут отстранить от должности из-за скандалов. Но в Белом доме опровергают информацию журналистов, называя это слухами и злым умыслом медийщиков.