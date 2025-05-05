Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що мовиться про Стіва Віткоффа, прихильника Росії. Через це він вже зазнав хвилі критики в США.

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Хто найбільш невдала кандидатура радника з нацбезпеки США

Зараз американські медіа привернув увагу ексрадник президента США Джон Болтон, який був відомий критикою самого Трампа. Очевидно, що він не замінить Волца. Водночас на цю посаду президент США може призначити Віткоффа.

Віткофф – це історія про те, як Трамп бере віддану людину, друга. Водночас він не дипломат, людина без відповідної освіти та досвіду. Гарний бізнесмен і переговорник в бізнесі не означає, що така людина буде гарним політиком чи держслужбовцем,

– наголосив політолог.

Так, Віткофф відомий своїми поїздками до Москви та переговорами з Владіміром Путіним. Під час останньої такої зустрічі він використав російських перекладачів, що стало причиною скандалу. Ба більше, у Вашингтоні він запросив Кирила Дмітрієва, переговорника Кремля з США, на обід до себе в резиденцію. На щастя, тоді його зупинили і цього не сталось.

Цікаво! Вищезгаданий ексрадник з нацбезпеки Болтон розкритикував Віткоффа. Він заявив, що той нічого не знає про Україну, Росію, Іран, ядерну зброю, контроль над озброєннями й нерозповсюдженням, а також міждержавні переговори.

Рейтерович зауважив, що такі неприпустимі дії показують рівень непрофесіоналізму людини. На це вказує не лише Болтон, а й республіканська газета New York Post, яка зібрала в у своїй статті усі "прогалини" в роботі Віткоффа. Він не досяг ніякого результату ні в питаннях російсько-української війни, ні в питаннях Близького Сходу.