Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на колишнього радника Трампа Джона Болтона, який оцінив кваліфікацію Віткоффа в ефірі CNN.

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Чи кваліфікований Віткофф для своєї посади

Болтон заявив, що Віткофф на своїй посаді – це катастрофа для війни в Україні та в американських переговорах з Іраном.

Він нічого не знає про Україну. Він нічого не знає про Росію. Він нічого не знає про Іран. Він нічого не знає про ядерну зброю. Він нічого не знає про контроль над озброєннями й нерозповсюдженням. І він нічого не знає про міждержавні переговори,

– пояснив Болтон.

Він підкреслив, що Віткофф все робить за наказами Трампа та все йому доповідає – це єдина його перевага.

Раніше у CNN зазначали, що Віткофф не має жодного дипломатичного досвіду. Там наголосили, що офіційний представник Трампа з питань України та Росії генерал Кіт Келлог нині буквально відсторонений від переговорів з Кремлем попри те, що в адміністрації Трампа наголошували, що він "має найважливіший досвід".

Невідповідність в експертних знаннях поширюється також на інших представників переговорної команди США. Замість Келлога, Віткоффа у поїздках супроводжували держсекретар Марко Рубіо та колишній радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц. У виданні додають, що обидва є досвідченими політиками, але також не мали такого досвіду, щоб вести переговори з Росією.