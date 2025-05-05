Минулого четверга Трамп усунув Волтца з посади, тимчасово поклавши обов’язки на держсекретаря Марко Рубіо. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хто може стати новим радником з нацбезпеки у США

Хоча, за словами представників адміністрації Трампа, призначення нового постійного радника може затягнутись, уже названо кілька ймовірних претендентів.

"Я збираюся когось назвати", – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One, повертаючись до Вашингтона з вихідних у своєму клубі у Флориді.

Президент зазначив, що розраховує заповнити вакантну посаду приблизно за пів року, і Міллер є одним із найвірогідніших претендентів.

Я думаю, що він опосередковано вже має цю посаду. Тому що йому є що сказати про багато речей. Він дуже цінна людина в адміністрації,

– наголосив Трамп.