Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання CBS, якому дану інформацію повідомили кілька джерел, що ознайомлені з цим питанням. Водночас Fox News повідомили, що Волц пішов з посади.

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Майк Волц та його заступник йдуть у відставку

В четвер, 1 травня, стало відомо, що радник Трампа з нацбезпеки Волц і його заступник Вонг залишають посади.

У виданні CBS пишуть, що Волц опинився під пильною увагою після того, як створив чат Signal і помилково додав до нього редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга, розкривши обговорення з високопосадовцями національної безпеки планів військового удару по цілях хуситів у Ємені.

Після публікації деталей Волц визнав автентичність витоку. Тоді чиновники Білого дому обговорювали, чи варто йому йти у відставку, але він не зробив відповідної пропозиції. Тоді ж Трамп не просив його йти у відставку. Американський лідер тоді публічно підтримав Волца, назвавши його "хорошою людиною, яка засвоїла урок".

Джерело видання CBS, яке знайоме з ситуацією в Раді національної безпеки, повідомило, що президент вважає, що з моменту інциденту з Signal минуло достатньо часу, щоб відставки Волца та Вонга можна було б розглядати як частину реорганізації.

"Президент вагався звільняти Волца, вважаючи, що це може бути розцінено як піддавання зовнішньому тиску", – ідеться в матеріалі.

До слова, про вже колишнього радника Трампа з національної безпеки Майка Волца та що він говорив про Україну, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Алекс Вонг обіймав посаду заступника спеціального представника з питань Північної Кореї в першій адміністрації Трампа, а також заступника помічника секретаря з питань Східної Азії та Тихого океану в Державному департаменті. Вказується, що Трамп говорив, що Вонг допоміг у переговорах щодо саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Додамо, що видання Politico також писало, що Трамп планує звільнити радника з національної безпеки Майка Волтца, який втратив довіру інших посадовців адміністрації. Наразі незрозуміло, хто очолить Раду національної безпеки Білого дому. Вказується, що головним кандидатом є спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, про що повідомляють три джерела видання.