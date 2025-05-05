Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Трамп о карьере Уолца

Как сообщил Трамп, он повысил Уолца, назначив его послом в ООН.

"Не было никакой отставки", – подчеркнул президент США.

Более того, Трамп высказался в том духе, что он сам бы "предпочел получить эту работу, а не другую".

Лидер Соединенных Штатов подчеркнул: не перестал доверять Майку Уолцу после скандала с Signal. Он убежден, что его бывший советник не допустил ни одной ошибки и в должности посла в ООН будет хорошо работать.

Я не потерял доверия к нему. Он идет в Организацию Объединенных Наций не просто так,

– сказал Трамп.

Интересно, что СМИ писали: Уолц оказался слишком профессиональным для команды Трампа. Он не вписался в команду, поэтому смена должности была более чем предсказуемой. А еще медийщики отмечали: новая должность Уолца означает меньшее влияние на Трампа, поэтому ее можно считать понижением.

Нового советника по национальной безопасности назначат примерно через шесть месяцев. Предположительно, им станет Стивен Миллер.