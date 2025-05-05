Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.
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Трамп про кар'єру Волца
Як повідомив Трамп, він підвищив Волца, призначивши його послом в ООН.
"Не було ніякої відставки", – підкреслив президент США.
Ба більше, Трамп висловився в тому дусі, що він сам "волів би отримати цю роботу, а не іншу".
Лідер Сполучених Штатів наголосив: не перестав довіряти Майку Волцу після скандалу з Signal. Він переконаний, що його колишній радник не припустився жодної помилки і на посаді посла в ООН добре працюватиме.
Я не втратив довіри до нього. Він іде в Організацію Об'єднаних Націй не просто так,
– сказав Трамп.
Цікаво, що ЗМІ писали: Волц виявився занадто професійним для команди Трампа. Він не вписався у команду, тому зміна посади була більш ніж передбачуваною. А ще медійники зауважували: нова посада Волца означає менший вплив на Трампа, тож її можна вважати пониженням.
Нового радника з національної безпеки призначать приблизно через шість місяців. Імовірно, ним стане Стівен Міллер.