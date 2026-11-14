Куба готовится к возможному военному нападению со стороны США, – СМИ

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна готовится к возможной военной агрессии со стороны США. По его словам, последние заявления американских политиков свидетельствуют о намерениях Вашингтона усилить давление на остров.

Об этом сообщает агентство EFE.

Как в Гаване готовятся к возможной агрессии?

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил в пятницу, 13 ноября, что страна готовится к возможному военному нападению со стороны США.

Мы решительно настроены отразить любую попытку иностранной военной агрессии против нашей страны, и к этому мы готовимся, и с каждым днем благодаря этой системе оборонной подготовки страна становится сильнее,

– подчеркнул президент.

Он также раскритиковал неоднократные заявления американских политиков и представителей властей США, призывающих к военной агрессии против острова.

Кубинский лидер отметил, что страна имеет право защищаться от возможного нападения. В качестве примера усиления оборонной готовности он привел стратегические учения "Монкада", которые прошли на прошлой неделе по всей стране.

В то же время Диас-Канель заверил, что Куба не представляет угрозы для других государств.

Куба – мирная страна, страна, которая проявляет солидарность даже в очень сложных условиях, которые мы переживаем, и поэтому не представляет угрозы национальной безопасности ни одной страны мира,

– заявил он.

Напряженность между Гаваной и Вашингтоном усилилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. В четверг, 12 ноября, в интервью Salem News Channel его спросили о возможности военного вмешательства на Кубе. Американский лидер ответил, что рассмотрит такую возможность.

Трамп также заявлял, что "хочет "решить кубинский вопрос"" до окончания своего президентского срока в 2029 году. Он назвал Кубу "государством, потерпевшим неудачу", и заявил о поддержке со стороны кубинско-американской общины во Флориде.

В конце октября во время предвыборного митинга во Флориде Трамп говорил о необходимости "позаботиться о Кубе" после войны против Ирана.

Дополнительным фактором напряженности стало усиление американского давления на кубинские власти. После военного вмешательства США в Венесуэлу в январе Вашингтон ужесточил требования о проведении политических и экономических реформ на острове, ввел нефтяное эмбарго и дополнительные санкции.

Это усугубило экономический и энергетический кризис на Кубе и обострило конфликт между двумя странами. В то же время в заявлениях кубинских властей не говорится о конкретных сроках возможного нападения, а США пока не объявили о решении о военных действиях против острова.