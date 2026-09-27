Об этом сообщает CBS News, которое ознакомилось с внутренним сообщением Армейского резерва США.

Что происходит вокруг Кубы?

В документе речь идет о шести типах подразделений, которые могут понадобиться Южному командованию США. Среди них – батальоны материально-технического обеспечения, инженерные подразделения, военная полиция, медицинская бригада и передовой реанимационно-хирургический отряд.

Эти формирования могут понадобиться "в течение 90–120 дней". При этом в документе нет прямого упоминания о Кубе, а также не указано, куда именно могут направить военных и какую операцию они будут поддерживать.

По информации нескольких американских чиновников, с которыми пообщалось CBS News на условиях анонимности, запрос является частью продолжения военного планирования возможных действий на Кубе. При этом на данный момент ни одно из подразделений не получило приказа о развертывании.

В Южном командовании США заявили, что из соображений оперативной безопасности не комментируют потенциальные перемещения войск или сроки будущих операций. В то же время там подтвердили, что руководство постоянно оценивает возможные потребности в своей зоне ответственности.

На фоне этих сообщений Дональд Трамп заявил, что не считает военное вмешательство на Кубе необходимым. По его словам, США могут договориться с Гаваной дипломатическим путем.

Я бы сказал, что Куба и мы заключим соглашение. Не думаю, что нам понадобятся военные. Куба переживает очень серьезный упадок,

– сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США также заявил, что Вашингтон хочет "открыть Кубу" для американцев. Ранее на этой неделе во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН Трамп заявлял, что коммунистическое правительство Кубы "падет" и что "свобода придет на Кубу".

Американские военные уже проводили разведывательные операции вблизи Кубы, в частности изучали морское дно и подходы к острову. Также отдельные подразделения ВВС США ранее переводились в состояние повышенной готовности и готовили личный состав к возможному развертыванию, однако эти планы не были реализованы.

Напомним, Соединенные Штаты недавно также объявили санкции против Кубы. Ограничения касаются пяти кубинских компаний и восьми высокопоставленных чиновников Министерства революционных вооруженных сил Кубы.