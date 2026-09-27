Про це повідомляє CBS News, яке ознайомилося з внутрішнім повідомленням Армійського резерву США.

Що відбувається навколо Куби?

У документі йдеться про шість типів підрозділів, які можуть знадобитися Південному командуванню США. Серед них – батальйони матеріально-технічного забезпечення, інженерні підрозділи, військова поліція, медична бригада та передовий реанімаційно-хірургічний загін.

Ці формування можуть знадобитися "протягом 90 – 120 днів". Водночас у документі немає прямої згадки про Кубу, а також не зазначено, куди саме можуть направити військових і яку операцію вони підтримуватимуть.

За інформацією кількох американських посадовців, з якими поспілкувалося CBS News на умовах анонімності, запит є частиною продовження військового планування щодо можливих дій на Кубі. При цьому наразі жоден із підрозділів не отримав наказу про розгортання.

У Південному командуванні США заявили, що через міркування оперативної безпеки не коментують потенційні переміщення військ або терміни майбутніх операцій. Водночас там підтвердили, що керівництво постійно оцінює можливі потреби у своїй зоні відповідальності.

На тлі цих повідомлень Дональд Трамп заявив, що не вважає військове втручання на Кубі необхідним. За його словами, США можуть домовитися з Гаваною дипломатичним шляхом.

Я б сказав, що Куба і ми укладемо угоду. Не думаю, що нам знадобляться військові. Куба переживає дуже серйозний занепад,

– сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Президент США також заявив, що Вашингтон хоче "відкрити Кубу" для американців. Раніше цього тижня під час виступу на Генеральній асамблеї ООН Трамп заявляв, що комуністичний уряд Куби "впаде" і що "свобода прийде на Кубу".

Американські військові вже проводили розвідувальні операції поблизу Куби, зокрема вивчали морське дно та підходи до острова. Також окремі підрозділи ВПС США раніше переводили у стан підвищеної готовності та готували особовий склад до можливого розгортання, однак ці плани не були реалізовані.

Нагадаємо, Сполучені Штати нещодавно також оголосили санкції проти Куби. Обмеження стосуються п'яти кубинських компаній та восьми високопосадовців Міністерства революційних збройних сил Куби.