Куба готується до можливого військового нападу США, – ЗМІ

Про це повідомляє агентство EFE.

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Як у Гавані готуються до можливої агресії?

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив у п'ятницю, 13 листопада, що країна готується до можливого військового нападу з боку США.

Ми рішуче налаштовані відкинути будь-яку спробу іноземної військової агресії проти нашої країни, і до цього ми готуємося, і щодня завдяки цій системі оборонної підготовки країна стає сильнішою– наголосив президент.

Він також розкритикував неодноразові заяви американських політиків і представників влади США, які заохочують до військової агресії проти острова.

Кубинський лідер зазначив, що країна має право захищатися від можливого нападу. Як приклад посилення оборонної готовності він навів стратегічні навчання "Монкада", які відбулися минулого тижня по всій країні.

Водночас Діас-Канель запевнив, що Куба не становить загрози для інших держав.

Куба – мирна країна, країна, яка виявляє солідарність навіть у дуже складних умовах, які ми переживаємо, і тому не становить загрози національній безпеці жодної країни світу– заявив він.

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Напруженість між Гаваною та Вашингтоном посилилася на тлі заяв президента США Дональда Трампа. У четвер, 12 листопада, в інтерв'ю Salem News Channel його запитали про можливість військового втручання на Кубі. Американський лідер відповів, що розгляне таку можливість.

Трамп також заявляв, що хоче "вирішити кубинське питання" до завершення свого президентського терміну у 2029 році. Він назвав Кубу державою, що зазнала невдачі, та заявив про підтримку з боку кубинсько-американської громади у Флориді.

Наприкінці жовтня під час передвиборчого мітингу у Флориді Трамп говорив про необхідність "подбати про Кубу" після війни проти Ірану.

Додатковим чинником напруженості стало посилення американського тиску на кубинську владу. Після військового втручання США у Венесуелу в січні Вашингтон посилив вимоги щодо політичних та економічних реформ на острові, запровадив нафтове ембарго та додаткові санкції.

Це поглибило економічну й енергетичну кризу на Кубі та загострило суперечку між двома країнами. Водночас у заявах кубинської влади не йдеться про конкретні терміни можливого нападу, а США наразі не оголосили про рішення щодо військових дій проти острова.