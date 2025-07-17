Было три стратегии: какую выбрал Трамп в отношении России и зачем ему 50 дней

На прошлой неделе показательным стало заявление главы российского МИД Лаврова о том, что Россия поддерживает ядерную милитаризацию Северной Кореи. Он таким образом открыл окошко к разрушению режима нераспространения ядерного оружия. В дальнейшем это может иметь глобальные последствия.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, добавив, что Россия сегодня находится под патронажем Китая, который будет прикрывать ее во всех ситуациях.

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Подход Трампа вызвал критику среди его сторонников

Генсек НАТО Рютте должен акцентировать внимание Трампа на аспекте, что сейчас борьба с Россией – это фрагмент противостояния США и Китая. По мнению Савостьянова, американский лидер это уже прекрасно понимает, но это надо закрепить в его сознании.

Трамп сегодня прекращает играть в игры с Путиным, он долго и упорно надеялся убедить главу Кремля прекратить войну. Лидер Штатов, как отметил основатель движения "Демократическая Россия," искренне хотел завершить огонь в Украине, но, к сожалению, не получилось.

В итоге Трамп пришел к формуле, суть которой заключается в том, что не надо тратить время на пустое, где можно применить свою власть. Он отворачивает лодку американской политики от уговоров к давлению.

У него было три стратегии. Первая – защищать США на Североатлантическом континенте, вторая – удерживать противника подальше, третья – нанести ему тотальное поражение,

– озвучил Савостьянов.

Сегодня Трамп сосредотачивается на второй стратегии. Он будет держать Путина как можно дальше, помогать Украине отбиваться, а Европе готовиться к противостоянию. В США есть большое количество противников этого подхода среди сторонников Трампа и Республиканской партии, но похоже на то, что президент США сделал выбор действовать именно так.

"При этом он подчеркнул, что жесткие санкции против России будут введены через 50 дней. У меня возникло ощущение, что есть определенная неопределенность в результате консультаций", – отметил Савостьянов.

Он пояснил, что консультации российского МИДа с основными торговыми партнерами (Индия, Турция, Бразилия) показали, что угроза существует. Если будут введены санкции, то этим странам придется отказаться от торговли с Россией. Однако и консультации США с этими государствами показали, что не все так просто, они могли многое требовать взамен.

Поэтому, по мнению основателя движения "Демократическая Россия", Трамп отсрочил введение этих вторичных санкций на 50 дней, публично заявив о том, что дает Кремлю время на заключение мирного соглашения. Савостянов объяснил, что в любом случае эти санкции заработали бы не раньше, чем с нового года, потому что мировому нефтяному рынку нужна эта пауза, чтобы подготовиться к замещению российской нефти.

Напомним, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вторичные санкции США против России будут иметь негативные последствия для ее торговых партнеров: Индии, Китая, Бразилии. Он посоветовал лидерам этих стран позвонить Путину.