Спецпредставитель Дональда Трампа Джаред Кушнер поддался влиянию Владимира Путина из-за своего восхищения диктатором. В связи с угрозой невыгодного мира Украине необходим психологический профиль американского переговорщика.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Владимир Фесенко.

Опасность уступок и роль разведки

По его словам, открытое восхищение главой Кремля делает представителя США фактически ненейтральным посредником в переговорном процессе. Манипулятивная тактика российских спецслужб сработала, ведь Путин удачно использовал рациональность и личные интересы американца.

Как пояснил эксперт, опасность такой позиции заключается в склонности американского дипломата согласиться на мир исключительно на российских условиях.

Это восхищение Путиным в другой форме, но та же самая зависимость. Кушнер в восторге от Путина. Возможно, это и по сравнению с Трампом, который не настолько организован. Путин – искусный манипулятор, и мы видим, что позиция Кушнера опасна: мир преимущественно на условиях России,

– отметил Владимир Фесенко.

Политолог убежден, что обычной критики в адрес американского переговорщика недостаточно, поэтому Киеву необходимо выработать выверенную психологическую стратегию взаимодействия с окружением Дональда Трампа. Ключевую роль в этом процессе должна сыграть военная разведка.

Нам нужен профиль Кушнера. Я очень полагаюсь на Кирилла Алексеевича Буданова. Он профессиональный разведчик, а психологическая работа – составная часть этого дела. Нужна тактика, как работать с Кушнером лично, нейтрализовать его склонность верить россиянам и транслировать их нарративы на переговорах,

– подчеркнул эксперт.

Владимир Фесенко о последних заявлениях и публичных выступлениях Кушнера: видео

Изменение формата переговоров и опровержение фейков

Владимир Фесенко также обратил внимание на необходимость изменить нынешний трехсторонний переговорный трек, поскольку односторонние уступки Вашингтона в пользу Кремля завели его в тупик. Для восстановления баланса Украине следует координировать свои действия с европейскими союзниками и привлекать других влиятельных международных игроков, в частности Турцию.

Отдельно эксперт призвал жестко опровергать кремлевскую дезинформацию реальными фактами. В частности, тезис Кушнера о якобы срыве переговоров из-за атаки на резиденцию Путина в Валдае следует опровергать официальными данными американской разведки и хронологией переговоров в Абу-Даби.

Ранее Джаред Кушнер уже открыто восхвалял российского диктатора и называл его гроссмейстером политики.