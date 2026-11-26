Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Володимир Фесенко.

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Небезпека поступок і роль розвідки

За його словами, відкрите захоплення очільником Кремля робить представника США фактично ненейтральним посередником у переговорному процесі. Маніпулятивна тактика російських спецслужб спрацювала, адже Путін вдало використав раціональність та особисті інтереси американця.

Як пояснив експерт, небезпека такої позиції полягає у схильності американського дипломата погодитися на мир виключно на російських умовах.

Це захоплення Путіним в іншій формі, але та сама залежність. Кушнер у захваті від Путіна. Можливо, це і у порівнянні з Трампом, який не є настільки організованим. Путін – вдалий маніпулятор, і ми бачимо, що позиція Кушнера небезпечна: мир переважно на умовах Росії– зазначив Володимир Фесенко.

Політолог переконаний, що звичайної критики на адресу американського перемовника замало, тому Києву необхідно вибудувати вивірену психологічну стратегію взаємодії з оточенням Дональда Трампа. Ключову роль у цьому процесі має відіграти воєнна розвідка.

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Нам потрібен профайл на Кушнера. Я дуже покладаюся на Кирила Олексійовича Буданова. Він професійний розвідник, а психологічна робота – складова цієї справи. Потрібна тактика, як працювати з Кушнером особисто, нейтралізовувати його схильність вірити росіянам і транслювати їхні наративи на переговорах– наголосив експерт.

Володимир Фесенко про останні заяви та публічні виступи Кушнера: відео

Зміна формату перемовин та спростування фейків

Володимир Фесенко також звернув увагу на потребу змінити нинішній тристоронній переговорний трек, оскільки односторонні поступки Вашингтона на користь Кремля завели його в глухий кут. Для відновлення балансу Україні слід координувати кроки разом із європейськими союзниками та залучати інших впливових міжнародних гравців, зокрема Туреччину.

Окремо експерт закликав жорстко спростовувати кремлівську дезінформацію реальними фактами. Зокрема, тезу Кушнера про нібито зрив переговорів через атаку на резиденцію Путіна на Валдаї варто розбивати офіційними даними американської розвідки та хронологією переговорів в Абу-Дабі.

Раніше Джаред Кушнер уже відкрито вихваляв російського диктатора та називав його гросмейстером політики.