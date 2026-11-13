Кушнер заявил о "значительном прогрессе" в переговорах о прекращении войны в Украине

Три дня интенсивных дипломатических переговоров о прекращении войны в Украине принесли определенные результаты. В США заявили о важных сдвигах и новых договоренностях, которые могут повлиять на дальнейший мирный процесс.

Об этом сообщил американский переговорщик Джаред Кушнер в социальной сети X.

Какого прогресса удалось достичь на мирных переговорах?

По словам Кушнера, после трехсторонних переговоров с украинской и российской делегациями в Абу-Даби американские представители отправились в Москву на встречу с Владимиром Путиным. Затем они провели переговоры с Владимиром Зеленским в Дублине.

После этого состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и Евросоюза.

Кушнер отметил, что для возобновления прямых переговоров после многомесячного перерыва потребовалось немало усилий.

Мы достигли существенного прогресса в понимании опасений обеих сторон, определении возможных решений и формировании дальнейшего пути,

– написал он.

По словам американского переговорщика, Украина и Россия согласились привлечь европейских партнеров к следующему раунду переговоров. Это позволит обсуждать не только территориальные вопросы, но и будущую систему европейской безопасности после завершения войны.

Кушнер подчеркнул, что прочный мир требует надежных гарантий безопасности, механизмов предотвращения конфликтов и взаимных обязательств по деэскалации.

Он также сообщил, что договорился с Зеленским поддерживать тесный контакт. При этом никаких окончательных решений относительно более широкой системы европейской безопасности не будут приниматься без учета интересов Украины в сфере безопасности.

По словам Кушнера, различные вопросы будут обсуждаться параллельно, однако, за исключением гуманитарных мер, никакие договоренности не станут окончательными до достижения всеобъемлющего соглашения.

Что Кушнер сказал об обмене пленными?

Отдельно Кушнер сообщил о работе над потенциально крупнейшим обменом пленными за время войны. По его словам, это может позволить тысячам людей вернуться к своим семьям.

Американский переговорщик выразил надежду, что обе стороны продемонстрируют готовность к реализации этой договоренности.

В ближайшее время США планируют объявить направления дальнейших переговоров, их график и другие подробности.

В то же время Кушнер признал, что между сторонами остаются существенные разногласия.

Существенные разногласия остаются, но достигнутый прогресс вселяет в нас оптимизм,

– отметил он.

Кушнер добавил, что Дональд Трамп настроен завершить войну, а американская сторона продолжит дипломатические усилия для достижения прочного мира.

Напомним, 12 ноября Владимир Зеленский назвал три основных итога встречи со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине. Речь шла о подготовке масштабного обмена пленными, привлечении европейцев к переговорному процессу и организации следующих многосторонних встреч.