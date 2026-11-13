Зеленский назвал три главных результата встречи с Виткоффом и Кушнером

Три основных вывода Владимир Зеленский изложил в сообщении в социальных сетях. 24 Канал расскажет, о чем там шла речь.

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Как прошли переговоры и каков их главный результат?

Переговоры украинской стороны со Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером состоялись вечером 12 ноября 2026 года на территории военного аэродрома Кейсмент в Балдоннеле, расположенного к западу от Дублина. Встреча проходила в условиях усиленных мер безопасности и длилась чуть больше часа. К диалогу также присоединились представители европейских стран – Германии, Франции и Великобритании.

Владимир Зеленский подвел итоги недельных переговоров после закрытой встречи со спецпосланцами Дональда Трампа. По словам главы государства, главным гуманитарным результатом станет масштабное освобождение пленных украинцев, которое должно стать крупнейшим за все время полномасштабной войны.

Что договорились обсудить с европейцами?

Вторым ключевым результатом Владимир Зеленский назвал более активное вовлечение европейских представителей в дипломатический процесс. Президент подчеркнул, что они должны сидеть за столом переговоров на равных условиях, ведь Украина всегда защищает интересы всей Европы.

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Джаред Кушнер ранее подтвердил, что американская сторона настаивала перед Владимиром Путиным на привлечении европейцев, и тот согласился "попробовать это сделать". В то же время российский лидер заявил, что любое размещение европейских войск в Украине после прекращения огня является "абсолютно неприемлемым".

В-третьих: готовим также и следующие многосторонние встречи. Дипломатия и впредь будет активной– подытожил Зеленский.

Стив Виткофф со своей стороны заверил, что новый раунд переговоров запланирован уже на следующую неделю. Однако о точных датах или месте его проведения пока никакой информации нет.