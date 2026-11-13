Зеленський назвав три головні результати зустрічі з Віткоффом і Кушнером

Три основні висновки Володимир Зеленський описав у повідомленні у соціальних мережах. 24 Канал перекаже, про що там мовилося.

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Як пройшли переговори та який головний результат?

Переговори українців зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером відбулися ввечері 12 листопада 2026 року на території військового аеродрому Кейсмент у Балдоннелі, що розташований на захід від Дубліна. Зустріч проходила в умовах посиленої безпеки й тривала трохи більш як годину. До діалогу також долучилися представники європейських країн – Німеччини, Франції та Великої Британії.

Володимир Зеленський підсумував тижневі перемовини після закритої зустрічі зі спецпосланцями Дональда Трампа. За словами глави держави, головним гуманітарним результатом стане масштабне звільнення полонених українців, яке має стати найбільшим за весь час повномасштабної війни.

Що домовилися обговорити з європейцями?

Другим ключовим результатом Володимир Зеленський назвав активніше залучення європейських представників до дипломатії. Президент наголосив, що вони мають бути за столом перемовин на рівних умовах, адже Україна завжди захищає інтереси всієї Європи.

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Джаред Кушнер раніше підтвердив, що американська сторона наполягала перед Володимиром Путіним на залученні європейців, і той погодився "спробувати це зробити". Водночас російський лідер заявив, що будь-яке розміщення європейських військ в Україні після припинення вогню є "абсолютно неприйнятним".

Третє: готуємо ще й наступні багатосторонні зустрічі. Дипломатія і надалі буде активною– підсумував Зеленський.

Стів Віткофф зі свого боку запевнив, що новий раунд переговорів запланований вже на наступний тиждень. Проте про точні дати чи місце його проведення наразі жодної інформації немає.