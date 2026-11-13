Кушнер заявив про "суттєвий прогрес" у переговорах щодо закінчення війни в Україні

Про це повідомив американський переговірник Джаред Кушнер у соцмережі X.

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Якого прогресу досягли на мирних переговорах?

За словами Кушнера, після тристоронніх переговорів з українською та російською делегаціями в Абу-Дабі американські представники вирушили до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Згодом вони провели переговори з Володимиром Зеленським у Дубліні.

Після цього відбулися консультації з радниками з національної безпеки України, Німеччини, Італії, Франції, Ірландії, Польщі та Євросоюзу.

Кушнер зазначив, що для відновлення прямих переговорів після багатьох місяців перерви знадобилося чимало зусиль.

Ми досягли суттєвого прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень і формуванні подальшого шляху– написав він.

За словами американського переговірника, Україна та Росія погодилися залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів. Це дозволить обговорювати не лише територіальні питання, а й майбутню систему європейської безпеки після завершення війни.

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Кушнер наголосив, що тривалий мир потребує надійних гарантій безпеки, механізмів запобігання конфліктам і взаємних зобов'язань щодо деескалації.

Він також повідомив, що домовився із Зеленським підтримувати тісний контакт. При цьому жодних остаточних рішень щодо ширшої системи європейської безпеки не ухвалюватимуть без урахування безпекових інтересів України.

За словами Кушнера, різні питання обговорюватимуть паралельно, однак, за винятком гуманітарних заходів, жодні домовленості не стануть остаточними до досягнення всеосяжної угоди.

Що Кушнер сказав про обмін полоненими?

Окремо Кушнер повідомив про роботу над потенційно найбільшим обміном полоненими за час війни. За його словами, він може дозволити тисячам людей повернутися до своїх родин.

Американський переговірник висловив сподівання, що обидві сторони продемонструють готовність до реалізації цієї домовленості.

Найближчим часом США планують оголосити напрями подальших переговорів, їхній графік та інші подробиці.

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Водночас Кушнер визнав, що між сторонами залишаються суттєві розбіжності.

Суттєві розбіжності залишаються, але досягнутий прогрес вселяє в нас оптимізм– зазначив він.

Кушнер додав, що Дональд Трамп налаштований завершити війну, а американська сторона продовжить дипломатичні зусилля для досягнення тривалого миру.

Нагадаємо, 12 листопада Володимир Зеленський назвав три головні результати зустрічі зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером у Дубліні. Йшлося про підготовку масштабного обміну полоненими, залучення європейців до переговорного процесу та організацію наступних багатосторонніх зустрічей.