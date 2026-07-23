Геополитика Азия Говорили более получаса: Лавров и Рубио встретились в Филиппинах
23 июля, 08:04
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Обновлено - 08:44, 23 июля

Говорили более получаса: Лавров и Рубио встретились в Филиппинах

Владислав Кравцов

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио 23 июля встретились в столице Филиппин Маниле. По предварительным данным, в ходе беседы также был затронут вопрос об Украине.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ "РИА-Новости", ТАСС и "Звезда".

Что известно о встрече Лаврова и Рубио в Маниле?

Переговоры проходят в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Анонсируя встречу, Лавров заявил, что хочет спросить Рубио о позиции Белого дома относительно перспектив урегулирования войны в Украине, в частности с учетом недавних заявлений американской администрации.

Со своей стороны, в Вашингтоне также подтвердили намерение американской стороны обсудить украинскую тематику в ходе переговоров с российским министром.

По данным российских СМИ, переговоры длились около 37 минут.

Сергей Лавров и Марко Рубио встретились на Филиппинах: смотрите видео

Марко Рубио также подчеркнул, что Вашингтон и Москва должны "поддерживать диалог как две крупнейшие ядерные державы".

Журналисты пытались задать Лаврову и Рубио вопросы об Украине и Иране, но глава МИД России сказал им "говорить громче". Рубио просто молча улыбался. В итоге на вопросы прессы так никто и не ответил.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что ожидает завершения войны России против Украины еще до окончания своего президентского срока. Также президент США высказал мнение, что российский диктатор Владимир Путин готов заключить соглашение.

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