Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ "РІА-Новости", ТАСС та "Звезда".

Що відомо про зустріч Лаврова та Рубіо у Манілі?

Переговори відбуваються на полях заходів з лінії Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) на майданчику Філіппінського міжнародного конференц-центру.

Анонсуючи зустріч, Лавров заявив, що хоче запитати Рубіо про позицію Білого дому щодо перспектив врегулювання війни в Україні, зокрема з огляду на нещодавні заяви американської адміністрації.

Зі свого боку, у Вашингтоні також підтвердили намір американської сторони обговорити українську тематику під час переговорів із російським міністром.

За даними російських ЗМІ, переговори тривали близько 35 хвилин.

Сергій Лавров і Марко Рубіо зустрілися у Філіппінах: дивіться відео