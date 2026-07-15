Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Трамп про закінчення війни?

Відповідаючи на запитання журналіста, чи вірить він, що війна завершиться під час його перебування на посаді президента, Трамп відповів ствердно. Він додав, що був впевнений в тому, що вона закінчиться раніше.

За словами Трампа, під час розмов із російським диктатором Володимиром Путіним він неодноразово закликав його припинити бойові дії.

Я завжди говорю йому одне й те саме. Я кажу: "Володимире, тобі час зупинитися. Час цій війні закінчитися",

– заявив президент США.

Крім того, Трамп висловив переконання, що Путін нібито готовий укласти угоду. Американський лідер висловив думку, що російський президент готовий до миру найближчим часом, водночас зауваживши, що для досягнення домовленостей потрібна готовність обох сторін.

Чинний президентський термін Дональда Трампа триває до січня 2029 року.

До слова, Володимир Зеленський заявив, що Україна вже запропонувала шляхи досягнення миру, а необхідність завершення війни усвідомлюють не лише міжнародні партнери, а й частина оточення Володимира Путіна.

Нагадаємо, Трамп змінив риторику щодо України. Політологиня Олександра Філіпенко вважає, що подібні настрої США щодо війни в Україні пов'язана з реальною ситуацією на фронті та прагненням Дональда Трампа позиціонувати себе як миротворця. За її словами, президент США сподівається домовитися з Володимиром Путіним хоча б про припинення вогню, а також зважає на інтереси країн Перської затоки, для яких український досвід боротьби з дронами є важливим. Саме тому, на думку експертки, Вашингтону зараз вигідніше демонструвати більшу підтримку Україні.

Крім того, у США активно обговорюють запровадження санкцій проти Росії. Дональд Трамп заявив, що законопроєкт має високі шанси на ухвалення. За його словами, документ можуть розширити, додавши санкції проти Ірану та угруповання "Хезболла". Законопроєкт, який активно просував сенатор Ліндсі Грем, передбачає жорсткі обмеження, зокрема вторинні мита до 500% для країн, що купують російські енергоносії. Прихильники ініціативи вважають, що посилення економічного тиску допоможе змусити Росію до переговорів щодо завершення війни.