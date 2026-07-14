Про це американський лідер у спілкуванні з журналістами, пише Clash Report.

Що сказав Трамп про ухвалення законопроєкту про санкції?

За словами американського президента, одним із головних ініціаторів документа був сенатор Ліндсі Грем, який активно просував цю ініціативу.

Я знаю, що Ліндсі дуже цього хотів. Вони серйозно над цим замислюються. Є велика ймовірність, що це вдасться,

– зазначив Трамп.

Водночас він повідомив, що законодавці розглядають можливість включення до законопроєкту санкцій проти Ірану та угруповання "Хезболла". За словами президента США, якщо це станеться, такий крок матиме серйозні наслідки.

Трамп додав, що саме таку інформацію він отримав щодо подальшої роботи над документом, однак остаточне рішення щодо його змісту ще не ухвалене.

"Пекельні санкції" проти Росії

Покійний сенатор Ліндсі Грем роками просував законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та наполягав на його ухваленні. Документ передбачає жорсткі обмеження, які мають скоротити доходи Кремля. Зокрема, він дозволяє президентові США запроваджувати вторинні мита до 500% проти країн, що купують російські енергоносії.