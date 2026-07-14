Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами, пишет Clash Report.

Что сказал Трамп о принятии законопроекта о санкциях?

По словам американского президента, одним из главных инициаторов документа был сенатор Линдси Грэм, активно продвигавший эту инициативу.

Я знаю, что Линдси очень этого хотел. Они серьезно над этим задумываются. Есть большая вероятность, что это удастся,

– отметил Трамп.

В то же время он сообщил, что законодатели рассматривают возможность включения в законопроект санкций против Ирана и группировки "Хезболла". По словам президента США, если это произойдет, такой шаг будет иметь серьезные последствия.

Трамп добавил, что именно такую ​​информацию он получил о дальнейшей работе над документом, однако окончательное решение о его содержании еще не принято.

"Адские санкции" против России

Покойный сенатор Линдси Грэм годами продвигал законопроект об усилении санкций против России и настаивал на его принятии. Документ предусматривает жесткие ограничения, которые должны сократить доходы Кремля. В частности, он позволяет президенту США вводить вторичные пошлины до 500% против стран, покупающих российские энергоносители. В частности, под действие так называемых "адских" тарифов могут попасть страны, являющиеся крупнейшими покупателями российских энергоресурсов, в том числе Китай, Индия и Бразилия.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун заявил, что Белый дом активно работал над документом вместе с Грэмом, поэтому рассчитывает на его принятие. Сенатор Ричард Блюменталь также призвал как можно быстрее вынести законопроект на рассмотрение, подчеркнув, что это стало бы лучшим чествованием памяти Линдси Грэма. Сторонники законопроекта убеждены, что только усиление экономического давления может заставить Россию посерьезнее подойти к переговорам по завершению войны против Украины.

По информации CNN, президент США Дональд Трамп заявил, что готов поддержать законопроект о новых жестких санкциях против России. По словам представителя Белого дома, поддержка Трампа может открыть путь для принятия документа.

К слову, экономист Олег Пендзин считает, что изменение риторики Дональда Трампа в отношении Украины связано, прежде всего, с внутренней политикой США и приближением промежуточных выборов в Конгресс. По его словам, последние заявления Трампа, в частности о поддержке Украины и возможности производства ракет Patriot, адресованы прежде всего американским избирателям.