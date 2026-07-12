На цьому в етері 24 Каналу зауважив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, підкресливши, що нещодавні заяви Трампа – не для України й Європи, а для внутрішньої американської аудиторії.

Вибори в США: Трампу нічим похвалитися перед американцями

Будь-які заяви Трампа та дії з боку Республіканської партії, за переконанням директора Економічного дискусійного клубу, в цілому скеровані на те, аби хоч щось позитивне подати власному виборцю. Адже особливих здобутків немає. Пендзин звернув увагу на ситуацію довкола Ірану. Він зазначив, що видання Financial Times порахувало, що Трамп оголошував про перемогу в Ірані 35 разів. Хоча досі обстріли там тривають.

Знову обстріли, знову знищені цивільні танкери в Ормузькій протоці. Знову війна на повну. Вкотре пішла вверх ціна на нафту. Тобто нічого не змінилося. Що сьогодні адміністрація Трампа може показати в якості позитивного, переможного для власного виборця перед виборами 3 листопада? По Перській затоці нічого. З'являється мить російсько-української війни,

– пояснив Пендзин.

Аналіз заяв Трампа: дивіться у відео

Він закликав пам'ятати, що позиція американського виборця радикальніша щодо Путіна на відміну від Трампа. Електорат США, з його слів, вихований історично у дуже великій недовірі до Радянського Союзу, до Росії. Американці, на його погляд, добре розуміють, що Путін – брехун і що це він розпочав війну.

І навіть надзвичайно позитивні відносини Трампа до Путіна не можуть цю ситуацію змінити. Тому що сьогодні Республіканська партія – це не політичний проєкт на ім'я Трампа. Це Республіканська партія, де Трамп є висуванцем цієї партії, а виборець цієї партії, її основник електорат ненавидить Путіна. Трампу для того, щоб зберегти голоси на довиборах у Конгрес, потрібно підлаштовуватись до того бачення світу, який є у виборця,

– озвучив Пендзин.

Він наголосив, що всі подальші заяви американських політиків, зокрема Трампа і його команди, будуть адресовані електорату США, а не Україні, Європі, Близькому Сходу чи Китаю. Тому що, з його слів, для них проміжні вибори є визначальними з погляду на формування майбутньої політики. Пендзин впевнений, що до будь-яких висловлювань, які будуть лунати найближчим часом, треба ставитись вкрай скептично.

Він розказує, що всі тиснуть на Путіна. Що конкретно сьогодні адміністрація Трампа ввела у вигляді санкційних обмежень, щоб тиснути? Нічого. Ну, окрім введення санкцій на дві нафтові компанії "Лукойл" і "Роснефть". До речі, граничний термін реалізації майна "Лукойл" відкладається в черговий раз, тому що американські нафтові компанії не можуть домовитися щодо ціни,

– розповів Пендзин.

А от європейці в санкційній політиці більш рішучі. Директор Економічного дискусійного клубу підсумував, що Європа проявляє активність через страх, розуміючи, що уявляє собою Росія, яку загрозу несе. Це нині об'єднує європейські країни. Тому вони щоразу вводять нові пакети санкцій проти неї.