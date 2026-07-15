Об этом он заявил в интервью Fox News.

Что сказал Трамп об окончании войны?

Отвечая на вопрос журналиста, верит ли он, что война закончится во время его пребывания на посту президента, Трамп ответил утвердительно. Он добавил, что был уверен в том, что она закончится раньше.

По словам Трампа, во время бесед с российским диктатором Владимиром Путиным он неоднократно призывал его прекратить боевые действия.

Я всегда говорю ему одно и то же. Я говорю: "Владимир, тебе пора остановиться. Пора этой войне закончиться",

– заявил президент США.

Кроме того, Трамп выразил убеждение, что Путин якобы готов заключить соглашение. Американский лидер высказал мнение, что российский президент готов к миру в ближайшее время, при этом отметив, что для достижения договоренностей необходима готовность обеих сторон.

Нынешний президентский срок Дональда Трампа длится до января 2029 года.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина уже предложила пути достижения мира, а необходимость завершения войны осознают не только международные партнеры, но и часть окружения Владимира Путина.

Напомним, Трамп изменил риторику в отношении Украины. Политолог Александра Филипенко считает, что подобные настроения США в отношении войны в Украине связаны с реальной ситуацией на фронте и стремлением Дональда Трампа позиционировать себя как миротворца. По ее словам, президент США надеется договориться с Владимиром Путиным хотя бы о прекращении огня, а также учитывает интересы стран Персидского залива, для которых украинский опыт борьбы с дронами имеет большое значение. Именно поэтому, по мнению эксперта, Вашингтону сейчас выгоднее демонстрировать более активную поддержку Украины.

Кроме того, в США активно обсуждают введение санкций против России. Дональд Трамп заявил, что у законопроекта высокие шансы на принятие. По его словам, документ могут расширить, добавив санкции против Ирана и группировки "Хезболла". Законопроект, который активно продвигал сенатор Линдси Грэм, предусматривает жесткие ограничения, в частности вторичные пошлины до 500% для стран, закупающих российские энергоносители. Сторонники инициативы считают, что усиление экономического давления поможет заставить Россию сесть за стол переговоров о прекращении войны.