Лавров на встрече с Рубио заявил о "недопустимости поставок оружия" Украине

Сергей Лавров во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио 23 июля назвал вооружение Украины "недопустимым". Глава МИД России также заявил о якобы готовности Москвы к переговорам.

Об этом сообщило российское министерство иностранных дел.

Что заявило МИД России о встрече Лаврова и Рубио?

В МИД России заявили, что Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили "широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки дня в рамках развития недавних контактов на высшем уровне".

Лавров, как отметили в российском министерстве, проинформировал Рубио о "реальном" положении дел на фронте, а также заявил о "недопустимости дальнейших поставок оружия" Украине.

Лавров вновь подтвердил готовность российской стороны к политико-дипломатическому урегулированию конфликта и приверженность тем предложениям, которые были выдвинуты американской стороной во время встречи Путина и Трампа в Анкоридже (в августе 2025 года – 24 Канал),

– говорится в заявлении.

Кроме того, глава российского МИД и госсекретарь США также обсудили "нормализацию условий функционирования" дипломатических миссий России и США.

Российская сторона подчеркивает, что в ходе встречи была достигнута договоренность о "продолжении контактов на уровне внешнеполитических ведомств, в частности в рамках участия двух стран в работе международных организаций".

Напомним, Сергей Лавров и Марко Рубио встретились в столице Филиппин Маниле в рамках мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Беседа дипломатов длилась около 37 минут, комментариев министров для прессы не последовало.