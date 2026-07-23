Про це повідомило російське міністерство закордонних справ.

Що сказало МЗС Росії про зустріч Лаврова та Рубіо?

У МЗС Росії заявили, що Сергій Лавров та Марко Рубіо поспілкувалися щодо "широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні".

Лавров, як зазначили у російському міністерстві, поінформував Рубіо про "реальний" стан справ на фронті, а також заявив про "неприпустимість подальшого постачання зброї" Україні.

Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі (у серпні 2025 року – 24 Канал),

– ідеться у заяві.

Окрім цього, глава російського МЗС та держсекретар США також поспілкувалися щодо "нормалізації умов функціонування" дипломатичних місій Росії та США.

Російська сторона наголошує, що під час зустрічі було досягнуто домовленості про "продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій".