"Россия, несомненно, признает независимость Украины": Лавров выступил с рядом циничных заявлений

Недавно Кремль потерпел поражение на дипломатическом фронте. Дональд Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, а Марко Рубио отказался от переговоров с Лавровым. Американцы осознали, что россияне не хотят реального прекращения войны, а лишь тянут время.

Как пишут западные СМИ, ключевой стал разговор госсекретаря Марка Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова 20 октября. Американец понял, что Москва не готова к миру, и убедил в этом Дональда Трампа, который впервые за свой второй президентский срок ввел против России санкции, передает 24 Канал.

Смотрите также Рубио и Лавров не планируют встречаться в ближайшее время, – Белый дом

Что говорит Лавров об отмене встречи с Рубио?

Встреча Лаврова и Рубио запланированная на 23 октября была отменена. Сам российский министр увидел в этом "позитив". По крайней мере именно так он сказал в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

По словам чиновника, его разговор с Рубио прошел действительно хорошо, поскольку США по его итогам не увидели необходимости в личной встрече.

Во время этой беседы тема новых переговоров или встреч не поднималась. Лавров отметил, что Россия готова продолжать контакты с США в комфортном для американцев темпе. Саммит Путина и Трампа в Будапеште еще может состояться. Все будет зависеть от американской стороны.

Кроме того, министр подтвердил, что россияне обсуждают с американцами вопрос территорий в рамках украинского урегулирования в различных форматах.

Призывы к прекращению огня в Украине Лавров назвал попыткой Зеленского "выиграть время".

Российский министр фактически признал, что Кремль имеет неограниченные аппетиты в Украине. Он цинично заявил, что Россия контролирует территории и за пределами Донбасса и "Новороссии", поскольку ей нужна буферная зона.

Также Лавров лживо отметил, что "Россия, несомненно, признает независимость Украины". Однако, по его словам, жители оккупированных регионов якобы подвергались "шокирующей дискриминации со стороны Киева". Министр жаловался, что к людям в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые Россия "записала" в свою конституцию", в Украине относились как ко "второсортным".

Что этому предшествовало?