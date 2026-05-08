"Пощады не будет": Лавров выступил с новыми угрозами и вспомнил о Гитлере

На фоне подготовки к "святому для россиян празднику" –Дню победы в Кремле сделали ряд заявлений о якобы объявлении "перемирия" с 00:00 8 мая до 10 мая. В свою очередь Сергей Лавров тоже не удержался со своими угрозами в адрес Украины в случае "попыток сорвать праздник".

Слова главы российского МИДа передают росСМИ. Он в традиционной манере говорил о нацистах.

Актуально В России цинично заявили, что якобы "придерживались перемирия" и обвинили Украину в нарушении

Как Лавров взялся угрожать Украине?

Российский дипломат заявил, что в Европе якобы все чаще звучат призывы "повторить сценарий Гитлера" и подготовить новую агрессию против России.

Так, он пригрозил "жестким ответом” тем, кого в Кремле называют "нацистами", обвинив их в намерениях сорвать празднование 9 мая в Москве.

Пощады не будет,

– цинично подчеркнул Лавров.

Нельзя не упомянуть и то, как оперативно "работают" российские пропагандисты. На днях Ольга Скабеева назвала возможные цели для удара по Киеву в случае "провокации" на параде в Москве. В этот ее перечень вошли "центры принятия решений" – говорится, в частности, о Верховной Раде. Не забыла Скабеева вспомнить и об иностранных дипломатических представительствах в украинской столице.

В целом же россияне активно используют риторику о "нацизме" и "фашизме" против Украины и Запада как инструмент информационной войны.

В Кремле продолжают эксплуатировать тему Второй мировой войны и культ "Великой победы", чтобы формировать образ внешнего врага и оправдывать агрессию против Украины под лозунгами так называемой "денацификации".

Чего так боятся россияне 9 мая?

9 мая страна-агрессор традиционно планирует провести парад в Москве, однако он впервые пройдет без демонстрации военной техники – на Красной площади должны пройти только пешие колонны и авиация.

В Кремле это объясняют "оперативной ситуацией", однако на фоне войны против Украины все очевиднее, что российские власти пытаются минимизировать риски из-за регулярных ударов украинских дронов по территории России.

А вот "перемирие", о котором так громко заявляют россияне, Москва пытается подать как якобы проявление контроля и силы. В то же время за официальной риторикой все заметнее нервозность российской системы, которая уже не может скрывать последствия затяжной войны.

Политтехнолог Олег Постернак считает, что проблема для Кремля значительно глубже, чем нехватка техники или усиленные меры безопасности на параде. По его словам, внутри самой России постепенно разрушается образ Владимира Путина как "непобедимого лидера", а война все сильнее бьет по репутации российской власти.

Какие заявления звучат из Украины?

Несмотря на заявления Москвы о "режиме тишины", боевые действия не прекратились. Украинская сторона сообщает о дальнейших обстрелах и атаках со стороны России.

Президент Владимир Зеленский отметил, что никаких реальных признаков прекращения огня со стороны агрессора нет, а Украина будет отвечать зеркально на все российские удары.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук также заявил, что Россия нарушила перемирие, которое Украина объявляла еще с 6 мая. По его мнению, после этого Киев имеет полное моральное право наносить удары по российским объектам и 8, и 9 мая.