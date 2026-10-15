Ле Пен угрожает сократить финансирование помощи Украине: как реагирует Зеленский

Ультраправая кандидатка в президенты Франции Марин Ле Пен планирует резко сократить взносы страны в бюджет Евросоюза в случае победы на выборах. Она также хочет ограничить полномочия Еврокомиссии и сомневается в лидерских качествах Урсулы фон дер Ляйен.

Как отмечает Financial Times, в ходе интервью Ле Пен дала понять, что стремится преобразовать Евросоюз изнутри. По данным социологических опросов, у нее высокие шансы возглавить Францию уже весной следующего года.

Что предусматривает план Ле Пен

Политик рассчитывает на успех своих единомышленников в Испании, Италии и Польше, что позволит провести масштабные изменения во всем блоке. Она подчеркнула, что политика – это вопрос убеждений, которые сталкиваются с ограничениями.

Отдельно она раскритиковала главу Еврокомиссии. По ее словам, Урсула фон дер Ляйен может не доработать до конца своего срока в 2029 году, поскольку уже утратила доверие многих европейских правительств. Кроме того, Ле Пен возмутилась попытками Брюсселя принять новый долгосрочный бюджет ЕС до французских выборов 2027 года, назвав это пренебрежением к демократическим процессам.

На фоне угрозы долгового кризиса во Франции, где государственный долг достиг 119 процентов ВВП, Ле Пен представила пятилетний план сокращения дефицита на 140 миллиардов евро. Он предусматривает сокращение государственных расходов, снижение налогов и уменьшение выплат в европейский бюджет. Хотя одностороннее сокращение взносов противоречит договорам ЕС, политик готова к жесткому противостоянию.

Угрозы сократить помощь Украине

Лидер французских ультраправых намерена прекратить помощь Киеву, оставив лишь незначительную оперативную поддержку и обучение украинских бойцов.

Ле Пен заявила, что Париж больше не может позволить себе такие расходы. В частности, она планирует заблокировать выделение средств Украине из бюджета ЕС, чтобы Франция не осталась с дополнительными расходами.

Честно поступить с господином Зеленским – это сказать ему, фактически предупредить его: послушайте, мы не можем сделать больше. Мы уже предоставили кредиты на сумму 90 миллиардов евро, из которых 18 миллиардов приходится на Францию. Это действительно большая сумма,

– заявила Ле Пен.

В проекте семилетнего бюджета Евросоюза заложен специальный механизм поддержки Украины в размере до 100 миллиардов евро. Однако Ле Пен намерена сорвать принятие этого бюджета, удержав почти половину взноса Франции.

Ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал риторику Ле Пен, отметив, что она недооценивает выгоду от сотрудничества с Украиной.

Цель – помочь Украине стать сильной, а Украина, в свою очередь, обеспечит безопасность и поделится опытом. Кстати, цена этого не так высока, как человеческие жизни. Поэтому, думаю, госпожа Ле Пен не слишком глубоко вникает в детали,

– подчеркнул глава государства.

В качестве примера взаимной выгоды он привел франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T, который эффективно сбивает баллистические и крылатые ракеты. В свою очередь, опыт украинского поля боя нужен французским оборонным компаниям, считает Зеленский.

Кроме того, как уже сообщалось, Марин Ле Пен категорически выступает против вступления Украины в Евросоюз. Она заявляла, что это ударит по французским фермерам из-за конкуренции с украинским агросектором, а ее политическая сила называет евроинтеграцию Киева своей "красной линией".