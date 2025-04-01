Трамп встревожен отстранением "подружки Путина" Ле Пен от выборов во Франции

Французского политика Марин Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента и отстранили от предстоящих выборов. Дональд Трамп назвал это "очень серьезным делом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что Трамп думает о приговоре Ле Пен

Дональд Трамп отреагировал на решение французского суда, отметив, что "это похоже на то, что было в нашей стране", имея в виду ситуацию, когда судили его.

Это очень серьезное дело. Многие думали, что ее не будут судить. Но теперь она, будучи кандидатом-лидером, не сможет участвовать в выборах пять лет,

– сказал Трамп.

Лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен была признана виновной в растрате средств Европарламента. Ей запретили баллотироваться на государственные должности в течение 5 лет, что, вероятно, не позволит ей участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

Из европейских лидеров публично поддержал Марин Ле Пен только венгерский премьер Виктор Орбан. В соцсетях он опубликовал короткое сообщение: "Je suis Marine!" ("Я – Марин"), тем самым приравняв ее ситуацию к символу протеста и солидарности.