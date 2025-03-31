Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление в Х. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал французскую ультраправую политику Марин Ле Пен после того, как суд признал ее виновной в незаконном использовании средств ЕС.

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Орбан приравнял Ле Пен к жертве преследований

Он опубликовал в соцсетях короткое сообщение: "Je suis Marine!" ("Я – Марин"), тем самым приравняв ее ситуацию к символу протеста и солидарности.

Французский суд установил, что Ле Пен и ее соратники использовали деньги Европарламента для фиктивного трудоустройства партийных помощников. Общие убытки от махинаций оценили в 2,9 миллиона евро.

Политические последствия для Ле Пен

Лидеру "Национального объединения" запретили баллотироваться на государственные должности, что может повлиять на ее будущие политические амбиции. Впервые она публично предположила, что ее соратник Жордан Барделла может стать кандидатом в президенты Франции.

Орбан, известный своими правыми взглядами и союзом с Ле Пен, решил поддержать ее публично, на фоне растущих проблем в ее политической карьере.

