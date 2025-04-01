Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Що Трамп думає про вирок Ле Пен

Дональд Трамп відреагував на рішення французького суду, зазначивши, що "це схоже на те, що було в нашій країні", маючи на увазі ситуацію, коли судили його.

Це дуже серйозна справа. Багато хто думав, що її не судитимуть. Але тепер вона, будучи кандидатом-лідером, не зможе брати участь у виборах п'ять років,

– сказав Трамп.

Лідерка ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен була визнана винною в розтраті коштів Європарламенту. Їй заборонили балотуватися на державні посади протягом 5 років, що, ймовірно, не дозволить їй брати участь у виборах президента Франції у 2027 році.

З європейських лідерів публічно підтримав Марін Ле Пен лише угорський прем'єр Віктор Орбан. У соцмережах він опублікував короткий допис: "Je suis Marine!" ("Я – Марін"), тим самим прирівнявши її ситуацію до символу протесту та солідарності.