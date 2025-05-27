Россия начала большое наступление в Донецкой области: в WP назвали это "последним шансом" для Путина

Россия осуществит масштабное наступление на восточную часть Донецкой области летом 2025 года, которую уже годами пытается оккупировать. Это может стать последним шансом для Владимира Путина.

В то же время некоторые аналитики предполагают, что вышеупомянутое наступление началось все. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как будет действовать Россия

По мнению западных аналитиков, Путин, скорее всего, убежден, что может выиграть войну военными усилиями, однако санкции и большие потери могут медленно подрывать это. И это лето может стать для России последним шансом на большое наступление.

Донецкая область является приоритетом для Путина еще с начала 2022 года. В сентябре того же года он объявил весь Донецк вместе с 3 другими украинскими регионами частью России, несмотря на то, что не завоевал ни один из них полностью.

Эксперты считают, что вместе с основным наступлением на Донецкую область, около 70% территории которой он контролирует, Москва планирует провести менее масштабные атаки вдоль границы Сумской и Харьковской областей, чтобы усилить давление на передовой.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков говорит, что план России заключается в том, чтобы "попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта", но они отдадут приоритет Покровску и Константиновке.

По его словам, хотя Константиновка, что в Донецкой области, и не находится сейчас на грани захвата, однако это "многообещающая" перспектива для россиян, поскольку Россия имеет возможность атаковать ее с трех разных направлений.

Летом 2024 года аналитики предсказывали захват Константиновки и Покровска до декабря. Поэтому, сложности России в их захвате говорят об усилиях Украины по защите, однако ближайшие месяцы могут стать новым испытанием.

Как говорят аналитики и представители украинских Вооруженных Сил, хоть Россия перевыполняет свои планы по набору военнослужащих, однако ей все еще не хватает численности, необходимой для нескольких успешных наступлений.

Что будет с Сумской и Харьковской областями

В издании напоминают, что в феврале 2024 года России понадобилось 80 тысяч солдат, чтобы взять небольшой город Авдеевка в Донецке. Сейчас на границе Сумской и Харьковской областей размещено 125 тысяч российских военных.

Журналисты, ссылаясь на данные, полученные от украинской военной разведки, отмечают, что такого количества личного состава будет явно недостаточно, чтобы захватить два областных центра, то есть Сумы и Харьков.

По мнению представителя военной разведки Украины Андрея Черняка, эти солдаты нужны для оккупации участков украинской земли вдоль границы. Россия уже заявила, что стремится создать "буферные зоны" вдоль границы.

Впрочем, по его словам, россияне будут использовать эти новые выступления внутри Украины для оказания давления на оба города, особенно на город Сумы. Они уже захватили 4 села, сообщал глава Сумской области Олег Григоров.