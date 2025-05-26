Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ОВА Олега Григорова.

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Какие села Россия оккупировала на Сумщине

Григоров заявил, что на сегодня на территории Сумской области под контролем российского агрессора Новенькое и Басовка Юнаковской общины, а также Веселовка и Журавка Хотинской общины.

Председатель ОВА отметил, что жители этих сел были давно эвакуированы. Поэтому угрозы для гражданского населения там нет.

В то же время чиновник отметил, что противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны".

Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады,

– рассказал Григоров.

Начальник ОВА подчеркнул, что Силы обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точных огневых поражений. Наши защитники и защитницы решительно отражают атаки агрессора и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины.