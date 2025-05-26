Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника ОВА Олега Григорова.

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Які села Росія окупувала на Сумщині

Григоров заявив, що на сьогодні на території Сумської області під контролем російського агресора Новеньке й Басівка Юнаківської громади, а також Веселівка й Журавка Хотінської громади.

Голова ОВА зазначив, що жителі цих сіл були давно евакуйовані. Тож загрози для цивільного населення там немає.

Водночас посадовець наголосив, що противник продовжує спроби просування з метою створення так званої "буферної зони".

Бойові дії тривають на околицях села Водолаги та поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки та Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади,

– розповів Григоров.

Начальник ОВА підкреслив, що Сили оборони тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень. Наші захисники й захисниці рішуче відбивають атаки агресора й не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини.