В Литве объявили чрезвычайное положение: что произошло и при чем здесь Беларусь

В Литве продолжается кризис относительно поставок контрабанды из Беларуси с помощью воздушных шаров. Из-за этого во вторник, 9 декабря, в стране объявили чрезвычайное положение.

Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT. Необходимость решения пересмотрят через месяц.

Что означает чрезвычайное положение в Литве?

Чрезвычайное положение в Литве объявили из-за способа доставки контрабанды из Беларуси, что составляет угрозу национальным интересам.

В частности, шары опасны для гражданской авиации и нарушают работу Вильнюсского аэропорта. Как следствие – невозможно осуществлять перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, что приводит к значительным финансовым потерям и ущербу репутации.

В литовском Министерстве внутренних дел отмечают, что меры направлены исключительно на организаторов и исполнителей незаконной деятельности, поэтому не повлекут неудобств для населения.

Режим позволит органам власти тесно координировать свои действия, привлекать военные подразделения, а также предотвращать и расследовать связанные с контрабандой преступления. К слову, правительство рассмотрит необходимость продления чрезвычайного положения через месяц.

Это будет зависеть от результатов всей операции, учитывая не только то, что мы привлекаем войско для патрулирования и выполнения других функций, но и совокупность других действий, которые должны повлиять на эту ситуацию,

– сказал глава МВД Литвы.

Что известно о контрабанде из Беларуси?