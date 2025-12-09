У Литві оголосили надзвичайний стан: що сталося й до чого тут Білорусь

У Литві триває криза щодо постачання контрабанди з Білорусі за допомогою повітряних куль. Через це у вівторок, 9 грудня, у країні оголосили надзвичайний стан.

Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на LRT. Необхідність рішення переглянуть через місяць.

Що означає надзвичайний стан у Литві?

Надзвичайний стан у Литві оголосили через спосіб доставки контрабанди з Білорусі, що становить загрозу національним інтересам.

Зокрема, кулі небезпечні для цивільної авіації та порушують роботу Вільнюського аеропорту. Як наслідок – неможливо здійснювати перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом, що призводить до значних фінансових втрат і шкоди репутації.

У литовському Міністерстві внутрішніх справ зазначають, що заходи спрямовані виключно на організаторів і виконавців незаконної діяльності, тож не спричинять незручностей для населення.

Режим дозволить органам влади тісніше координувати свої дії, залучати військові підрозділи, а також запобігати та розслідувати пов'язані з контрабандою злочини. До слова, уряд розгляне необхідність продовження надзвичайного стану через місяць.

Це залежатиме від результатів усієї операції, враховуючи не тільки те, що ми залучаємо військо для патрулювання та виконання інших функцій, але й сукупність інших дій, які повинні вплинути на цю ситуацію,

– сказав очільник МВС Литви.

Що відомо про контрабанду з Білорусі?