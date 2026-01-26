Уникальное решение: Литва призвала Польшу построить совместный военный полигон на границе

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Польшу построить совместный военный полигон на границе стран. По его словам, это позволит укрепить оборону Сувалкского коридора.

Заявление Науседы цитирует канцелярия президента.

Зачем нужен военный полигон?

Гитанас Науседа объяснил, что создание военного полигона усилит взаимодействие вооруженных сил Польши и Литвы.

Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (военный полигон Капчяместис, строящийся Литвой у границ с Польшей и Беларусью, – 24 Канал)... Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств,

– заявил президент Литвы.

По его словам, создание совместного учебно-тренировочного полигона для защиты восточного фланга НАТО стало бы уникальным решением в контексте Альянса.

Ранее из бюджета Литвы направили 100 миллионов евро на строительство военного полигона вблизи города Капчяместис – примерно в 10 километрах от границ Литвы, Беларуси и Польши. Его планируют использовать для подготовки подразделений национальной дивизии Литвы и военных стран-союзников по НАТО.

