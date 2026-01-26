Уникальное решение: Литва призвала Польшу построить совместный военный полигон на границе
- Президент Литвы Гитанас Науседа предложил Польше создать совместный военный полигон для укрепления обороны Сувалкского коридора.
- Литва уже выделила 100 миллионов евро на строительство полигона возле города Капчяместис, около 10 километров от границ с Беларусью и Польшей.
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Польшу построить совместный военный полигон на границе стран. По его словам, это позволит укрепить оборону Сувалкского коридора.
Заявление Науседы цитирует канцелярия президента.
Зачем нужен военный полигон?
Гитанас Науседа объяснил, что создание военного полигона усилит взаимодействие вооруженных сил Польши и Литвы.
Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (военный полигон Капчяместис, строящийся Литвой у границ с Польшей и Беларусью, – 24 Канал)... Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств,
– заявил президент Литвы.
По его словам, создание совместного учебно-тренировочного полигона для защиты восточного фланга НАТО стало бы уникальным решением в контексте Альянса.
Ранее из бюджета Литвы направили 100 миллионов евро на строительство военного полигона вблизи города Капчяместис – примерно в 10 километрах от границ Литвы, Беларуси и Польши. Его планируют использовать для подготовки подразделений национальной дивизии Литвы и военных стран-союзников по НАТО.
Литва готовится взрывать мосты на границе
На границе Литвы с Беларусью и Россией появились конструкции, предназначенные для подрыва мостов в случае вооруженного конфликта. Также уже создано несколько десятков объектов для хранения противотанковых и инженерных заграждений.
Кроме этого, военные проводят высадку деревьев для прикрытия ключевых дорог, а также углубляют оросительные канавы – в случае необходимости они будут выполнять роль траншей.
По словам майора Гинтаутаса Цюниса из Центра медиаопераций ВС Литвы, подготовка к конфликту должна быть частью повседневной деятельности государства.